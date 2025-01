Conférence

La géologie de la Bretagne raconte plus de 500 millions d’années d’histoire de la Terre. La Bretagne appartient au Massif Armoricain qui se caractérise par la diversité exceptionnelle de ses formations géologiques. Celles-ci furent façonnées aux cours des périodes géologiques précédant l’ère secondaire, c’est à dire avant le Trias (avant 250 millions d’années).

Les roches qui forment le sous-sol de la Bretagne s’organisent en trois ensembles : les domaines nord, centre et sud-armoricains dont les âges et les caractéristiques sont très différents et qui sont séparés par des limites géologiques tranchées représentant d’imposantes sutures verticales le long desquelles a coulissé toute la lithosphère.

Nous passerons en revue les principales composantes géologiques de chacun de ses domaines et nous les replacerons dans l’histoire de la plaque Armorica. Cette plaque forme le noyau autour duquel sont venus s’accréter des terrains au cours des orogénèses cadomiennes (600 Ma – 530 Ma) puis hercynienne (380 Ma – 250 Ma). Nous présenterons pour chaque roche caractéristique un modèle géodynamique de mise en place puisé dans les nombreuses situations que nous offre la dynamique globale actuelle. Ainsi, la genèse des divers types de granites sera illustrée par la subduction andine et par la collision himalayenne. De même, les conditions de formation des diverses variétés de micaschistes seront comparées aux conditions connues ou calculées pour des unités géologiques en cours de déformation dans des zones du subduction océaniques ou continentales. Nous verrons finalement que par ses roches, la Bretagne permet d’illustrer parfaitement les processus géologiques majeurs qui façonnent la lithosphère continentale et océanique dans les trois régimes de la tectonique des plaques : la divergence, la convergence et le coulissage.