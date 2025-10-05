Documentaire

De la création de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d’années, au présent incertain de l’anthropocène, cette odyssée géologique retrace avec de fabuleuses images les interactions méconnues entre le monde minéral et le vivant.

Au commencement, il y a un peu plus de 4,5 milliards d’années, étaient les roches : un agrégat incandescent de poussières d’étoiles, qui a mis quelque 300 millions d’années à refroidir sous le Soleil, puis sous la Lune, et à voir apparaître l’eau. La manière dont, à partir de 3,8 milliards d’années, le vivant a peu à peu émergé de cette rencontre entre la chaleur, l’élément liquide et les minéraux pour peupler peu à peu la planète reste encore mystérieuse. On sait en revanche qu’il se composait alors de micro-organismes simples, dont certains ont commencé à émettre de l’oxygène ; et que durant ces milliards d’années, au fil des temps géologiques, ses interactions avec le monde minéral n’ont cessé de sculpter et remodeler la Terre. L’atmosphère oxygénée a ainsi donné naissance à de nouvelles roches. Les squelettes d’une espèce particulière de plancton ont créé des montagnes, dont les falaises d’Étretat – au rythme de 2 centimètres en plus tous les mille ans, mais pendant 20 millions d’années. La végétation a modifié insensiblement des continents issus de forces immenses – volcanisme et tectonique, tandis qu’en retour les roches ont nourri et structuré la vie, dessinant ses formes et influençant ses aires de répartition. Un cycle dynamique permanent, vital pour les écosystèmes,mais que notre espèce est aujourd’hui en train de bouleverser, notamment à cause de l’exploitation outrancière des énergies fossiles. Jusqu’à remodeler la composition de certaines roches, qui ont incorporé des fragments de plastique et de béton…

Racontée par des chercheurs de renommée internationale et par la voix off de la comédienne Emmanuelle Béart, l’histoire méconnue des roches déroule ainsi le spectacle fabuleux de la création du monde et de son évolution pour interroger la place que l’humanité s’y est faite, et montrer combien il est urgent de la reconsidérer. Grâce à des images époustouflantes tournées sur plusieurs continents (États-Unis, Australie, France, Canada, Namibie, Madère…), on assiste aux grandes étapes géologiques déroulées sur ces milliards d’années, de la naissance chaotique de la Terre au présent incertain de l’anthropocène. En parallèle, des scientifiques passionnés expliquent sur leurs terrains de recherche comment le plancton, mais aussi les lichens, les oursins, les poussières d’argile du désert du Namib perpétuent aujourd’hui ce très ancien dialogue, patient et invisible, entre le vivant et le monde minéral.

Documentaire de Matthieu Maillet (France, 2025, 1h30mn) disponible jusqu’au 10/12/2025