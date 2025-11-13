Documentaire

L’Afrique semble un jeune continent, car exploré seulement depuis le 19ème siècle dans sa totalité. C’est le premier habité par l’Homme, il y a 2 millions d’années, et pourtant le continent africain est né pendant la jeune enfance de la Terre. Une histoire que nous raconte Steve Richardson grâce aux informations qu’il obtient en écrasant des diamants.

Après avoir subi un violent cataclysme d’origine cosmique à Vredefort, le terrain de jeu de Rodger Hardt, l’Afrique s’est trouvée prise en étau au milieu de tous les continents de l’hémisphère sud. Les strates de terrain sculptées par la Fish River sont un livre ouvert sur cette histoire.

Puis, après un court voyage au pôle sud qui a laissé des traces au cœur des déserts de Namibie que parcourt Nicole Ulrich, elle s’est enfin émancipée abandonnant l’un après l’autre Antarctique, Australie, Amérique du Sud, Inde et Madagascar ou Karen Samonds recherche les ancêtres des lémuriens passagers involontaires de l’impact des colères de la Terre.

Réalisateur : Alexis de Favitski

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE – 2014