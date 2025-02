Documentaire

Plus grande île de la Méditerranée, la Sicile constitue l’un des territoires les plus surveillés du monde.Une nécessité vitale pour ses 5 millions d’habitants, soumis aux caprices de l’Etna, le plus haut volcan d’Europe, en activité quasi permanente. L’île se situe de plus à la jonction des plaques eurasienne et africaine. Depuis 2011, un nouveau cratère suscite l’intérêt des scientifiques. Boris Behncke, un observateur allemand, estime que le volcan est autant une menace qu’une bénédiction pour la population car ses éruptions rendent les terres extrêmement fertiles.

Auteur : Morad Aït-Habbouche

Réalisation : Morad Aït-Habbouche, Anne-Charlotte Gourraud, Laïla Agorram, , Charlotte Tortat, Thomas Raguet, Charlotte Riesi