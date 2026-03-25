Par rapport à Socrate, Jésus est très méconnu. Il semble plutôt antipathique, et assez sec dans son comportement « Génération incrédule et perverse, jusqu’à quand vous supporterai-je? » (Matthieu 17.17). Il est l’homme qui a renversé les valeurs, qui a dit que la force venait du bien. Il est aussi un conteur populaire et un meneur d’homme. Tâcher de reconstituer la vie de Jésus nécessite de s’interroger sur les sources de son histoire. Une vie, une œuvre tente de raconter cette vie, tout en interrogeant le récit même d’une existence à la fois trop et pas assez documentée.