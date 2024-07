Podcast

Pline l’Ancien était un érudit, un naturaliste et un officier de l’Empire romain. Il est né en 23 ou 24 après J.-C. et a vécu jusqu’en 79 après J.-C. Pline est surtout connu pour son œuvre monumentale intitulée « Historia Naturalis » (Histoire naturelle), une encyclopédie qui couvre une vaste gamme de sujets, allant de la botanique et la zoologie à la géographie et l’astronomie. Cette œuvre est divisée en 37 livres et est l’une des sources les plus importantes sur la connaissance antique du monde naturel.

Pline l’Ancien était également un homme politique et un militaire. Il a servi en tant que commandant dans l’armée romaine et a occupé des postes administratifs importants sous les règnes des empereurs Vespasien et Titus. Il a notamment été procurateur (administrateur financier) en Espagne et en Gaule.