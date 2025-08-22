La découverte d’une pièce surprenante permet de dater plus précisément le foyer et de préciser les recherches.
Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a...
L’incroyable destin de Fu Hao, jeune femme intrépide devenue reine majeure et cheffe de guerre respectée. Ce documentaire-fiction fait...
La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...
En 331 avant notre ère, durant ses conquêtes, Alexandre le Grand fonde en Egypte une ville qui porte son...
La civilisation égyptienne antique, célèbre pour ses pyramides, ses pharaons, ses momies et ses tombeaux, a prospéré pendant des...
Un archéologue enquête sur le site du Vésuve et nous explique comment l’éruption s’est déroulée et quelles en ont...
Andrew Birley dirige un groupe de volontaires pour fouiller Vindolanda. Cet immense fort frontalier se situe à quelques kilomètre...
La cité de Rome a un jour été une cité-État vulnérable, mais la construction d’un mur de 10 mètres...
On nous a longtemps dit que nos ancêtres étaient de vaillants guerriers gaulois, un peuple de barbares. Mais au...
Des anciens mythes aux découvertes modernes, c’est une captivante chronique à la gloire de l’Empire romain.
L’Iliade, l’une des œuvres majeures de la littérature antique, attribuée à Homère, raconte un épisode crucial de la guerre...
L’explorateur Albert Lin a peut-être découvert l’explication rationnelle au miracle produit par Moïse sur la mer Rouge il y...
Par qui et comment la grande pyramide de Gizeh a-t-elle été édifiée ? Tour d’horizon des dernières, et stupéfiantes, découvertes...
La fin des Minoens, est un documentaire sur la disparition de cette civilisation antique, dont la magnificence et le...
Depuis plus de huit siècles, Lalibela, petite ville perdue au cœur des montagnes éthiopiennes, attire des dizaines de milliers...
On nous a appris à l’école que 476 était la date de la chute de l’Empire romain, mais aussi...
Entre religion et civilisation, le lien semble indissoluble. Il s’est tissé pour la première fois dans l’Égypte antique, civilisation...
Ultime rejeton d’une lignée marquée par la consanguinité, Toutankhamon est mort jeune et sans descendance ; sa disparition a...
Les pyramides du plateau de Gizeh avaient bon nombre de systèmes de défense et d’ingénieux mécanismes pour se protéger...
Née du crâne de Zeus, casquée et arme à la main, Athéna, déesse de la guerre et divinité la...
