Documentaire Comprendre la Rome antique Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a...

Article Les Gauloises : femmes de pouvoir La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...

Documentaire Alexandrie, incroyable récit des origines En 331 avant notre ère, durant ses conquêtes, Alexandre le Grand fonde en Egypte une ville qui porte son...

Documentaire Tout comprendre sur l’ancienne Égypte La civilisation égyptienne antique, célèbre pour ses pyramides, ses pharaons, ses momies et ses tombeaux, a prospéré pendant des...

Documentaire Pompéi et Herculanum, dévorées par le Vésuve Un archéologue enquête sur le site du Vésuve et nous explique comment l’éruption s’est déroulée et quelles en ont...

Documentaire Vindolanda, l’immense fort qui a précédé la construction du mur d’Hadrien Andrew Birley dirige un groupe de volontaires pour fouiller Vindolanda. Cet immense fort frontalier se situe à quelques kilomètre...

Documentaire Comment Rome a utilisé les murs pour devenir une puissance mondiale La cité de Rome a un jour été une cité-État vulnérable, mais la construction d’un mur de 10 mètres...

Documentaire C’est pas sorcier – Au temps des Gaulois On nous a longtemps dit que nos ancêtres étaient de vaillants guerriers gaulois, un peuple de barbares. Mais au...

Documentaire Les débuts de la civilisation romaine Des anciens mythes aux découvertes modernes, c’est une captivante chronique à la gloire de l’Empire romain.

Conférence L’Iliade et la guerre de Troie L’Iliade, l’une des œuvres majeures de la littérature antique, attribuée à Homère, raconte un épisode crucial de la guerre...

Documentaire L’explication scientifique de la traversée de Moïse enfin trouvée ? L’explorateur Albert Lin a peut-être découvert l’explication rationnelle au miracle produit par Moïse sur la mer Rouge il y...

Documentaire Les étonnantes techniques des bâtisseurs de la pyramide de Khéops Par qui et comment la grande pyramide de Gizeh a-t-elle été édifiée ? Tour d’horizon des dernières, et stupéfiantes, découvertes...

Documentaire La fin des Minoens La fin des Minoens, est un documentaire sur la disparition de cette civilisation antique, dont la magnificence et le...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Éthiopie, la légende de Lalibela Depuis plus de huit siècles, Lalibela, petite ville perdue au cœur des montagnes éthiopiennes, attire des dizaines de milliers...

Documentaire Les invasions barbares, la construction d’une légende On nous a appris à l’école que 476 était la date de la chute de l’Empire romain, mais aussi...

Documentaire Aux origines des civilisations (3-4) – L’apparition des religions Entre religion et civilisation, le lien semble indissoluble. Il s’est tissé pour la première fois dans l’Égypte antique, civilisation...

Documentaire Toutankhamon, les secrets du pharaon – Ep03 – Fin de dynastie Ultime rejeton d’une lignée marquée par la consanguinité, Toutankhamon est mort jeune et sans descendance ; sa disparition a...

Documentaire Les systèmes de défense des pyramides de Gizeh Les pyramides du plateau de Gizeh avaient bon nombre de systèmes de défense et d’ingénieux mécanismes pour se protéger...