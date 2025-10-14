Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’éducation à l’époque de Cicéron : éloquence, traditions et châtiments Si aujourd’hui le système éducatif est organisé par l’État, du temps de la République romaine, l’instruction relève de la...

Podcast Comment Jésus devint Dieu Qui est Jésus? Est-il un prophète ? Le Messie attendu par les juifs ? Le Fils de Dieu ?...

Documentaire Dans la cuisine des Gaulois : un chef redonne vie aux banquets antiques Et si l’on goûtait aux saveurs oubliées des Gaulois ? En plein cœur du Cantal, le chef étoilé Renaud...

Conférence Pompei – L’éruption du Vésuve Dans cette première partie, les Visages de l’Art d’Ermont et Catherine Antraygues (@babiliinthecity), vous partagent l’histoire de la fameuse...

Article Comment la calvitie influençait le statut social dans la Rome antique Dans la Rome antique, la calvitie n’était pas seulement une question d’apparence physique, mais elle jouait également un rôle...

Podcast Rome : aux origines de la domination méditerranéenne Grâce à la puissance de son armée, et au terme d’une série de guerres menées contre Carthage et les...

Documentaire La décadence, cause de la chute de Rome ? Victoires militaires, commerce prospère, technologies novatrices : l’Empire romain est l’archétype de la réussite impériale. Après des siècles de...

Podcast Religion romaine : rites et pratiques dans la vie d’un Romain De la naissance à la mort, les Romains pratiquaient de multiples rites qui jalonnaient leur existence. Ils nous disent...

Documentaire Les étonnantes techniques des bâtisseurs de la pyramide de Khéops Par qui et comment la grande pyramide de Gizeh a-t-elle été édifiée ? Tour d’horizon des dernières, et stupéfiantes, découvertes...

Documentaire Les secrets de beauté des Egyptiennes, il y a 3000 ans \r

Munis d’un morceau de roseau rempli de baume, d’un stylet et de quelques onguents, des chercheurs français et égyptiens...

Documentaire Ephèse, la cité antique Située sur le littoral sud de l’Asie Mineure, dans l’actuelle Turquie, au nord-est de l’île de Samos, Éphèse fut...

Documentaire Enquêtes archéologiques : Ethiopie, la légende de Lalibela Depuis plus de huit siècles, Lalibela, petite ville perdue au coeur des montagnes éthiopiennes, attire des dizaines de milliers...

Documentaire L’histoire de Spartacus contre Rome Spartacus était un esclave et gladiateur d’origine thrace (peuple antique qui vivait dans les Balkans). Il fut le principal...

Documentaire La mémoire des cartes – 2 – Le génie de Ptolémée Retour sur l’origine des premières cartes à avoir représenté l’Asie et l’Europe. Cette avancée provient du géographe Ptolémée. Dès...

Documentaire Egypte : Nouvelles découvertes anciens mystères (Ep – 1) Zahi Hawass célèbre égyptologue nous emmène dans un incroyable voyage intime dans des sites de fouilles exclusifs et inédits...

Documentaire Etrusques, le peuple mystérieux L’anthropologue et médecin légiste Philippe Charlier explore quinze nouvelles destinations à la découverte des rites et des mythes de...

Documentaire Grandeur et décadence de Carthage Fondée par des navigateurs phéniciens à la fin du VIIe siècle avant J.-C, Carthage devient rapidement l’une des plus...

Documentaire Les aventuriers de l’Egypte ancienne : Karl Richard Lepsius (1810-1884) Cette collection présente quelques-uns des archéologues ou savants européens qui ont, entre la fin du XVIIIe et le milieu...

Documentaire Christianisme, le pouvoir en marche – Le messie Afin de comprendre la montée en puissance du Christianisme dans l’Empire romain, le Dr Michael Scott s’intéresse dans un...