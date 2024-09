Documentaire

L’Égypte antique est une ancienne civilisation d’Afrique du Nord, centrée le long du cours inférieur du Nil, dans ce qui constitue aujourd’hui l’Égypte moderne. Cette civilisation s’est développée sur une période de près de 3000 ans, de 3100 av. J.-C. jusqu’à 332 av. J.-C., lorsque Alexandre le Grand conquit l’Égypte. La civilisation égyptienne est divisée en différentes périodes, notamment l’Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire et la Basse Époque.

L’Égypte antique était une société très avancée sur les plans culturel, scientifique et technologique. Les Égyptiens étaient experts en agriculture, en mathématiques, en astronomie et en médecine. Ils étaient également connus pour leur architecture monumentale, comme les pyramides et les temples, ainsi que pour leur art et leur littérature.