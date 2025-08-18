Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tout comprendre sur l’ancienne Égypte La civilisation égyptienne antique, célèbre pour ses pyramides, ses pharaons, ses momies et ses tombeaux, a prospéré pendant des...

Documentaire Pompéi et Herculanum, dévorées par le Vésuve Un archéologue enquête sur le site du Vésuve et nous explique comment l’éruption s’est déroulée et quelles en ont...

Documentaire Vindolanda, l’immense fort qui a précédé la construction du mur d’Hadrien Andrew Birley dirige un groupe de volontaires pour fouiller Vindolanda. Cet immense fort frontalier se situe à quelques kilomètre...

Documentaire Comment Rome a utilisé les murs pour devenir une puissance mondiale La cité de Rome a un jour été une cité-État vulnérable, mais la construction d’un mur de 10 mètres...

Conférence Habiter en Gaule à l’époque romaine, entre tradition et romanisation Vivre en Gaule à l’époque romaine, c’était se trouver à la croisée de deux mondes, dans un quotidien façonné...

Documentaire La villa d’Hadrien, l’un des ensembles monumentaux les plus riches de l’Antiquité La villa d’Hadrien s’étendait sur 80 hectares, soit une superficie deux fois supérieure à celle de la Domus aurea...

Documentaire Les prêtres, ces puissants hommes de l’Égypte antique Dans l’Égypte antique, les prêtres étaient des personnages importants, car la religion occupait une place prépondérante dans la vie...

Documentaire La technologie très ingénieuse des thermes de Stabies Les thermes avaient de multiples fonctions et étaient au centre de la vie sociale des Romains, mais comment fonctionnaient-ils...

Documentaire La momie de Séthi Ier, parfaitement conservée depuis plus de 3000 ans Pour atteindre un résultat aussi impressionnant, les embaumeurs ont utilisé plusieurs techniques alliant savoir-faire et matériaux soigneusement choisis.

Documentaire La nécropole oubliée du pharaon Pépi Durant 3 000 ans, plus de 300 pharaons ont façonné l’histoire de l’Égypte antique. Si beaucoup ont laissé des...

Conférence Olympie, sanctuaire panhellénique de Zeus : le culte et les jeux À l’aube du premier millénaire avant notre ère, au pied du mont Kronion et à la confluence du Cladée...

Article Le mystère du déluge : à quand remonte cette catastrophe légendaire ? Depuis des millénaires, le déluge est au cœur de nombreuses mythologies et récits religieux à travers le monde. Cette...

Documentaire Les grands mythes – Les Amours de Zeus \r

Une fois devenu maître de l’Olympe, Zeus, qui adore séduire, va collectionner les conquêtes et, à leurs côtés, renforcer...

Documentaire Les grands mythes – Psyché, la Belle et la Bête \r

Psyché est la Belle. Son père, inquiet de la voir sans prétendant, interroge la Pythie qui lui annonce une...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Troie La cité mythique de Troie, décrite par Homère dans « L’Iliade », a-t-elle réellement existé ? Et la guerre de Troie...

Documentaire Une nuit à Pompéi Le journaliste et historien italien Alberto Angela fait revivre la cité romaine à la veille de l’éruption qui l’a...

Documentaire Christianisme, le pouvoir en marche – Les martyrs Les tentatives de l’Empire romain pour anéantir le christianisme ont eu pour conséquence de le renforcer, l’aidant à se...

Documentaire Enquêtes en eaux profondes – L’énigme d’Aleria En juillet 2011, au large de la Corse, un ingénieur italien passionné d’archéologie sous-marine détecte une épave à 350...

Documentaire Les secrets du Lac Titicaca: expédition archéologique à la découverte du patrimoine précolombien Le légendaire lac Titicaca, situé à presque 4000 mètres d’altitude, partagé entre le Pérou et la Bolivie, s’étend sur...