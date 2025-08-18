La civilisation égyptienne antique, célèbre pour ses pyramides, ses pharaons, ses momies et ses tombeaux, a prospéré pendant des...
Un archéologue enquête sur le site du Vésuve et nous explique comment l’éruption s’est déroulée et quelles en ont...
Andrew Birley dirige un groupe de volontaires pour fouiller Vindolanda. Cet immense fort frontalier se situe à quelques kilomètre...
La cité de Rome a un jour été une cité-État vulnérable, mais la construction d’un mur de 10 mètres...
Vivre en Gaule à l’époque romaine, c’était se trouver à la croisée de deux mondes, dans un quotidien façonné...
La villa d’Hadrien s’étendait sur 80 hectares, soit une superficie deux fois supérieure à celle de la Domus aurea...
Dans l’Égypte antique, les prêtres étaient des personnages importants, car la religion occupait une place prépondérante dans la vie...
Les thermes avaient de multiples fonctions et étaient au centre de la vie sociale des Romains, mais comment fonctionnaient-ils...
Pour atteindre un résultat aussi impressionnant, les embaumeurs ont utilisé plusieurs techniques alliant savoir-faire et matériaux soigneusement choisis.
Durant 3 000 ans, plus de 300 pharaons ont façonné l’histoire de l’Égypte antique. Si beaucoup ont laissé des...
À l’aube du premier millénaire avant notre ère, au pied du mont Kronion et à la confluence du Cladée...
Depuis des millénaires, le déluge est au cœur de nombreuses mythologies et récits religieux à travers le monde. Cette...
\r\nUne fois devenu maître de l’Olympe, Zeus, qui adore séduire, va collectionner les conquêtes et, à leurs côtés, renforcer...
\r\nPsyché est la Belle. Son père, inquiet de la voir sans prétendant, interroge la Pythie qui lui annonce une...
La cité mythique de Troie, décrite par Homère dans « L’Iliade », a-t-elle réellement existé ? Et la guerre de Troie...
Le journaliste et historien italien Alberto Angela fait revivre la cité romaine à la veille de l’éruption qui l’a...
Les tentatives de l’Empire romain pour anéantir le christianisme ont eu pour conséquence de le renforcer, l’aidant à se...
En juillet 2011, au large de la Corse, un ingénieur italien passionné d’archéologie sous-marine détecte une épave à 350...
Le légendaire lac Titicaca, situé à presque 4000 mètres d’altitude, partagé entre le Pérou et la Bolivie, s’étend sur...
À force de succès et d’erreurs, les leçons tirées par les Grecs ont permis de nombreux progrès de la...
