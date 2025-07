Documentaire

En 1748, la redécouverte de Pompéi marque le commencement de l’histoire de l’archéologie, et de la construction d’un imaginaire du monde romain. Ne fait-on pas fausse route en cherchant dans la ville exhumée des cendres du Vésuve la conservation miraculeuse d’une cité romaine idéalisée ? Patrick Boucheron revisite l’histoire à travers le prisme des grandes dates.

L’histoire en mouvement

Portée par le récit face caméra, aussi savant que vivant, de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, cette collection documentaire met l’histoire en mouvement. Des frises chronologiques animées accueillent images, documents et archives, illustrant les dix grandes dates évoquées. En reconstituant, au fil d’une enquête captivante, ces événements inscrits dans les manuels scolaires, et en les replaçant dans plusieurs temporalités (au travers des différents calendriers), la série rend ainsi sensible la manière dont l’histoire s’écrit, se date et se commémore. Une approche nouvelle du sujet, où se croisent art de la narration, techniques ludiques d’animation et rigueur scientifique.

Série documentaire de Denis van Waerebeke et Patrick Boucheron (France, 2018, 27mn)

Documentaire disponible jusqu’au 31/12/2027