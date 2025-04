Documentaire

En 2020 le Sahel est confronté à son destin. Les nomades touaregs et les peuls sont dans l’attente d’amélioration de leur vie tandis que les autres peuples sédentaires tout autant oubliés attendent avec impatience l’arrivée de l’eau courante et de l’électricité dans chaque village et espèrent le développement économique de leurs pays. Les dix années à venir vont être décisives; l’incertitude est croissante et pourtant les espoirs de développement sont encore permis. La sédentarisation des nomades et la révolution agricole apparaissent aujourd’hui comme deux objectifs prioritaires et incontournables. Les populations du Sahel peuvent-elles espérer une amélioration de leur qualité de vie grâce au développement économique ? Dans un climat d’insécurité latent il appartient aux gouvernements du G5 Sahel de prendre les bonnes décisions pour assurer à chaque Africain la paix et l’amélioration des conditions de vie de tous car l’islamisme radical et le djihadisme ne peuvent pas être la bonne solution pour le développement des pays du Sahel. Un documentaire de Michel Yves GATTEPAILLE.