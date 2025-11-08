Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Lactalis, au-dessus des lois ? Lactalis, le géant du lait, est pointé du doigt par d’anciens salariés qui dénoncent des méthodes douteuses. L’entreprise coupe-t-elle...

Documentaire L’étonnant voyage du train flottant de bois dans les îles finlandaises Si ce moyen de transport du bois n’est plus majoritaire, il reste le moins coûteux sur de longues distances....

Documentaire Elle offre ses cheveux aux dieux pour les remercier Une offrande capillaire au temple, une tradition dans cette région de l’inde

Documentaire Chanel n° 5, de la fleur au flacon Une fragrance révolutionnaire portant un simple chiffre : le N° 5. Un symbole d’élégance et d’exception, imaginé par une...

Documentaire Italie : de l’usine à la coopérative Depuis quatre ans, Dario Salvetti se rend chaque jour sur son ancien lieu de travail, le sous-traitant automobile GKN....

Documentaire Caucase du Sud, entre peur et renouveau Le Caucase du Sud ne connaît pas de répit. Nombreux sont les jeunes qui quittent la Géorgie, craignant que...

Documentaire Ethiopie : le front Afar Au Nord-Est du pays, les séparatistes du TPLF, ont attaqué leurs voisins, les Afars, pour briser le blocus dans...

Documentaire Bernard Tapie – L’aventure c’est l’aventure On connaît Bernard Tapie depuis plus de trente ans. Mais qui se cachait derrière l’aventurier, l’homme de télévision, l’homme...

Documentaire Le balayeur à la rose, le choix de Michel Simonet de Fribourg Devenir balayeur de rue par vocation. Choisir un métier dévalorisé pour la liberté qu’il procure malgré des études qui...

Documentaire Chine : le Big Brother version Pékin Plongez au cœur de la Chine cachée, entre Yiwu, le plus grand marché du monde, et Pékin, capitale ultra-sécuritaire....

Documentaire Le business des cheveux noirs Tout commence dans les temples du sud de l’Inde, où chaque année, des millions de fidèles se rasent la...

Documentaire « Guérir » l’homosexualité Aux Etats-Unis, on n’envoie plus les homos au bûcher, non, on les guérit ! Des associations, montées par d’anciens...

Documentaire Morombe, Madagascar, la ville du bout du monde Depuis son élection à la mairie de Morombe, Solohery se bat chaque jour pour essayer de développer sa ville....

Documentaire Le héros de Bihac, au secours des migrants en Bosnie Zlatan Kovacevic a perdu une jambe quand il avait 14 ans, dans l’explosion d’une grenade pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine....

Documentaire De Boulogne à Calais : les aventuriers du détroit Du haut de ses immenses falaises le détroit du Pas de Calais collectionne les superlatifs ! Ce minuscule bras...

Conférence Droit et peuples indigènes Droit et peuples indigènes. Mémoires, justice réparatrice et procès du génocide indigène en Argentine. En 2022, le premier procès...

Documentaire Trop d’animaux ou le syndrome de Noé L’attachement excessif à des animaux de compagnie, doublé d’une méfiance maladive envers les humains, commence de façon insidieuse après...