Documentaire

Depuis le cessez-le-feu à Gaza, la Cisjordanie vit au rythme des libérations de prisonniers. Dimanche 19 janvier 2025, trois otages israéliennes ont été échangées contre 90 détenus palestiniens libérés dans la nuit, en majorité des femmes.

Parmi elles, des figures politiques telles que la députée Khalida Jarrar et Abla Saadat, épouse du leader du FPLP, Ahmad Saadat, lui aussi détenu dans les prisons israéliennes – le Hamas a promis sa libération. Les échanges se font au compte-gouttes, chaque semaine.

Au premier jour du cessez-le-feu à Gaza, la libération des détenus palestiniens à Ramallah, attendue pendant des heures, est une rare occasion pour la foule palestinienne d’exprimer de la joie mais aussi de rendre hommage au Hamas, plus populaire que jamais en Cisjordanie occupée.

Pour le Hamas, l’un des objectifs de l’attaque du 7 octobre 2023 était justement la libération des prisonniers palestiniens – et donc, la prise d’otages israéliens, comme monnaie d’échange. Yiahyia Sinwar, cerveau du 7 octobre, leader du Hamas, tué en octobre dernier, est lui-même sorti des prisons israéliennes grâce à l’échange négocié pour le soldat israélien Gilat Shalit en 2011. Les Palestiniens considèrent les détenus comme des prisonniers politiques, les Israéliens, comme des terroristes. Et la Cisjordanie de payer le prix du cessez-le-feu à Gaza : le 21 janvier 2025, l’armée israélienne a lancé l’opération « Mur de fer » à Jénine, puis dans plusieurs autres villes palestiniennes. Le gouvernement israélien a officiellement fait de la Cisjordanie l’un de ses objectifs de la guerre à Gaza. Depuis le cessez-le-feu, la Cisjordanie est sous le feu et la férule de l’armée israélienne : elle n’a jamais été aussi occupée.

