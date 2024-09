Documentaire

Une équipe de Direct 8, sous la houlette de la journaliste Adrienne de Malleray, s’est rendue dans les coulisses du plus grand marché du monde.

Elle y décrypte le quotidien du site à travers quatre personnages : Marine, la vendeuse de volaille et petite nouvelle, Jean-François, dénicheur de plantes rares, Guillaume, restaurateur et Philippe, fleuriste, fidèle au poste depuis 30 ans.

Rungis, marché international situé au sud de Paris, a remplacé dans les années 1960 l’ancien marché de Halles de la capitale. Chaque année, plus d’1,5 million de tonnes de denrées alimentaires sont écoulées sur ce site, plus étendu que la principauté de Monaco.