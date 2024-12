Documentaire

Ce documentaire retrace l’histoire des mouvements terroristes et extrémistes dans l’espace Sahélo-Sahélien et montre comment l’Europe est directement affectée (industrie du kidnapping, les trafics en tout genre, les exactions, etc). La projection sera suivie d’un débat notamment en présence d’ex-otages et d’experts en lutte contre le terrorisme. Documentaire réalisé par Hassan El Bouharrouti et Latifa Aït Baala.