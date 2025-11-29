Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Gaza, l’espoir en ruines Après deux années de guerre et de destructions, Gaza entre dans une phase de transition précaire. Des milliers de...

Documentaire Suède : rock’n’roll et voitures américaines Ailerons surdimensionnés et pièces chromées : en Suède, véritable paradis de voitures de collection américaines, se tient une fois par...

Documentaire Parce que je suis une femme S’exprimer publiquement en tant que femme peut exposer à de la violence. Entre décrédibilisation et harcèlement, éclairage européen d’un...

Documentaire Même avec trois enfants, cette maman solo n’a pas droit aux Restos du coeur Le barème très secret des Restos du coeur pour bénéficier des aides Un documentaire de Emmanuelle Rota

Documentaire Ils achètent en Colombie tout ce qu’ils ne trouvent plus chez eux Les Vénézuéliens traversent la frontière pour acheter ce qu’ils ne trouvent plus dans leur pays

Conférence Passés troubles et troublants : les musées qui gênent Si l’on décide de mettre en œuvre cette nouvelle lecture du passé, et de l’imposer, on peut, sans trop...

Documentaire Droit à l’avortement : Zurawski contre le Texas Au Texas, les lois anti-avortement se sont intensément durcies, trois femmes se sont vues refuser d’avorter alors que leur...

Documentaire Taïwan : l’expérience Covid-19, un modèle ? Un nombre infime de morts, peu de cas diagnostiqués, 23 millions d’habitants, une proximité de 180 kilomètres avec la...

Documentaire Démanteler et recycler Trois frères d’une famille de 18 enfants gèrent une entreprise de démolition de navires à Esbjerg au Danemark. Leur...

Documentaire Liban, la folie de la chirurgie esthétique Elles sont jeunes, belles et la plupart sont refaites de la tête aux pieds. A Beyrouth, se faire retoucher...

Documentaire Hong Kong : la spirale de la violence Pour la première fois dimanche, la police de Hong Kong a tiré à balle réelle, un tir de sommation...

Documentaire La guerre vue par la propagande russe | Fake News Depuis 2018, Dojd, la rédaction de la chaîne d’opposition russe exilée en Géorgie, anime la chaîne YouTube « FAKE NEWS ». Chaque...

Documentaire Ils fuient l’Amérique de Trump Deux fois plus d’Américains aux Pays-Bas. Trois fois plus au Portugal. En Espagne, aussi, les demandes de visa ont...

Documentaire Sanofi, le vrai visage du géant pharmaceutique Bénéfices records et des emplois menacés, une injustice totale. Bienvenue dans les coulisses secrètes du géant pharmaceutique Sanofi.

Documentaire Les oubliés de la télé-réalité 2004, Harlem participe à la star academy. Premier rappeur dans l’histoire des télécrochets, il impose son style. Aujourd’hui retombé...

Article Ouzbékistan : la liberté de culte toujours menacée par les autorités Le 22 septembre 2025, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) a rapporté que l’Ouzbékistan avait infligé...

Documentaire Va-t-on vers une nouvelle guerre de Corée ? En 1953, un armistice mettait fin aux hostilités de la guerre de Corée. Mais le cessez-le-feu n’a jamais été...

Documentaire Une vie volée, immense scandale en Espagne L’Espagne est confrontée à un véritable scandale. En 40 ans, 300.000 nouveau-nés auraient été volés dès la naissance à...