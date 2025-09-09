Documentaire

Marioupol, Irpin, Kramatorsk ou Mothyzyn, autant de noms de villes ou de villages devenus synonymes de drames et de désolation. Mais alors que la guerre continue de faire rage et que les deux camps s’accusent mutuellement d’exactions, voire de manipulations, comment les enquêtes sur de telles atrocités peuvent-elles être menées en toute indépendance ? Et pour quels résultats ? Des vérités judiciaires ou des verdicts très politiques ?

Une enquête de Louis Milano-Dupont, Julien Cholin, Guillaume Couderc et Olivier Broutin réalisée par Hugo Plagnard et Séverine Lebrun, présentée par Tristan Waleckx.