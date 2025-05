Documentaire

L’Espagne a ses dieux du stade et des circuits, Papillon vous présente les héros plus discrets de la crise… Activistes ou simples citoyens, ils livrent bataille contre la rigueur économique et font trembler les grands seigneurs, banques en tête. Ils ont fait des expulsions et des injonctions de payer les dettes leur cheval de bataille et commencent à engranger les victoires. Comme dans le petit village de Marinaleda, où les habitants construisent eux-mêmes les logements et les attribuent par tirage au sort. Un pied de nez à la corruption des puissants.