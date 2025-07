Documentaire

Le kush, une nouvelle drogue illégale bon marché, emmène les jeunes de Sierra Leone dans un endroit sombre. Des jeunes rendus fous. Des jeunes qui se tuent. Des jeunes qui se font du mal et en font aux autres. Les services psychiatriques se remplissent de cas de Kush et la police se bat pour gagner la guerre contre cette drogue.

Alors que la consommation de Kush se répand comme une traînée de poudre et que des consommateurs de plus en plus jeunes y sont exposés, le reporter d’Africa Eye, Tyson Conteh, enquête sur cette drogue et se demande si la Sierra Leone peut arrêter la progression de cette drogue dangereusement addictive.