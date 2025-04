Documentaire

Des réactions sur le web 2.0, il y en a eu contre la plus grande autoroute de pétrole brut jamais construite aux États-Unis. Une route qui devait passer par les terres sacrées des Indiens, dans le Dakota du Nord. Découvrez ce feuilleton des Sioux contre l’oléoduc plein de rebondissement. Début décembre 2017, les natifs ont obtenu le gel des travaux et l’étude d’un tracé alternatif. Plus extraordinaire encore, une armée de vétérans a surgi des 4 coins du pays pour leur prêter main forte. L’Union des grands perdants du rêve américain contre Wall Street et les groupes pétroliers, c’était du jamais vu.