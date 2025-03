Documentaire

Marseille est la ville de tous les clichés. La pétanque, le pastis, le vieux port, l’OM, mais aussi… le trafic de cannabis et les règlements de compte sanglants. Déjà 14 morts depuis janvier 2015, et des victimes de plus en plus jeunes. La célèbre cité phocéenne souffre de cette image de délinquance et d’ultra violence, mais elle montre aujourd’hui un autre visage, beaucoup plus accueillant. Un documentaire de Lorraine de Foucher, Pierre-Jean Perrin