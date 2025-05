Documentaire

En Israël, les Juifs orthodoxes ont longtemps vécu en marge de la société. Refusant obstinément la modernité et limitant au strict minimum les relations avec les laïcs, ils consacraient l’essentiel de leur temps à l’étude de la Torah. Mais de ce monde clos et méconnu surgit une profonde mutation. Poussée par la nécessité économique et une soif d’ouverture, la nouvelle génération sort du ghetto. Informatique de pointe, armée, mode, chanson… les orthodoxes, hommes et femmes, entrent de plain-pied dans l’Israël d’aujourd’hui, en imposant leurs propres règles. Pour l’Etat d’Israël, leur intégration constitue un enjeu majeur, car leur poids démographique ne cesse d’augmenter. Mais la vieille-garde résiste et rejette toute évolution des mentalités. Les jeunes orthodoxes doivent se battre, parfois au sein de leur propre famille, pour vivre au sein de la cité. Documentaire disponible jusqu’au 17/11/2090.