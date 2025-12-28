Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Chine : vers le premier régime totalitaire numérique ? « Le but final du crédit social, c’est que les Chinois intègrent ces règles, et qu’ils deviennent, sans en avoir...

Documentaire Etats-Unis, de enfants en cage Enquête sur le parcours de Jakelin, 7 ans, morte à son arrivée sur le territoire américain et celui de...

Documentaire Maud Fontenoy son combat pour être mère Rien n’arrete Maud Fontenoy : navigatrice, aventurière, militante, elle est de tous les combats. Depuis ses premiers exploits en...

Documentaire Comment La Poste aurait étouffé les affaires de suicide de salariés Pour la première fois, des communicants dévoilent la stratégie que La Poste aurait mise en place pour éviter un...

Documentaire Squatteurs – Méthodes et stratégies des « indésirables » Les squatteurs sont des personnes qui s’installent dans des propriétés privées sans l’autorisation du propriétaire. Le squat peut être...

Documentaire Italie : un village oublié Pas de magasin, pas d’école : au sommet des montagnes lombardes, Monteviasco est coupé du monde. Depuis sept ans...

Documentaire Inde : Ghazipur, à l’ombre de la décharge Ouverte en 1984, cette décharge aurait dû fermer en 2002, une fois arrivée à saturation, mais cette décision n’a...

Documentaire L’école des pompiers de New York Le Fire Department of the City of New York (FDNY) est le corps des sapeurs-pompiers professionnels de la ville.

Documentaire Tokyo Freeters Le Japon compte aujourd’hui plus de deux millions de freeters : des jeunes précaires peu qualifiés qui, faute de...

Documentaire Tourisme suisse, la masse critique Près de 9 millions et demi de visiteurs à Lucerne en 2018 : c’est un record absolu ! Mais...

Documentaire Le coût de l’incarcération des détenus islamistes dans les prisons françaises Plus de 1000 prisonniers en lien avec le terrorisme sont incarcérés dans les prisons françaises et 70 d’entre eux...

Conférence Questions migratoires La mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations de l’Université Grenoble Alpes vous propose un E-Cafégalité sur le...

Documentaire Une cité 100% SDF Comme dit le grand Charles, la misère serait moins pénible au soleil. C’est du moins ce que pensaient les...

Documentaire En exil, les femmes biélorusses se mobilisent Ce reportage suit le combat de jeunes dissidentes biélorusses depuis la Lituanie, pays frontalier. À Vilnius, la communauté biélorusse en...

Documentaire Roumanie cherche employés asiatiques Des visas par milliers. En 30 ans, la Roumanie a perdu plus de 4 millions de citoyens, partis travailler...

Documentaire Israël : le cauchemar des otages Un an et demi après le 7 octobre, Israël ne sort toujours pas du cauchemar des otages. Délivrés au...

Conférence Sciences sociales par temps de crise Le monde traverse des crises de natures diverses : écologique, sanitaire, énergétique, démocratique, sociale avec la progression des inégalités,...

Documentaire Qui contrôle la mer et le commerce mondial 53.000 navires de commerce se croisent sur les routes de la mondialisation.Ils transportent 8 milliards de tonnes de marchandises...

Documentaire Révoltées – Les femmes du printemps arabe (3/5) Dans les printemps arabes, il était aussi question des inégalités sociales. Qu’en est-il aujourd’hui de la participation économique des...