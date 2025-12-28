Surveillance par caméra, notation individuelle… En Chine, un système de fichage de la population est testé dans des dizaines de villes. Il a pour nom « le crédit social ».
« Le but final du crédit social, c’est que les Chinois intègrent ces règles, et qu’ils deviennent, sans en avoir...
Enquête sur le parcours de Jakelin, 7 ans, morte à son arrivée sur le territoire américain et celui de...
Rien n’arrete Maud Fontenoy : navigatrice, aventurière, militante, elle est de tous les combats. Depuis ses premiers exploits en...
Pour la première fois, des communicants dévoilent la stratégie que La Poste aurait mise en place pour éviter un...
Les squatteurs sont des personnes qui s’installent dans des propriétés privées sans l’autorisation du propriétaire. Le squat peut être...
Pas de magasin, pas d’école : au sommet des montagnes lombardes, Monteviasco est coupé du monde. Depuis sept ans...
Ouverte en 1984, cette décharge aurait dû fermer en 2002, une fois arrivée à saturation, mais cette décision n’a...
Le Fire Department of the City of New York (FDNY) est le corps des sapeurs-pompiers professionnels de la ville.
Le Japon compte aujourd’hui plus de deux millions de freeters : des jeunes précaires peu qualifiés qui, faute de...
Près de 9 millions et demi de visiteurs à Lucerne en 2018 : c’est un record absolu ! Mais...
Plus de 1000 prisonniers en lien avec le terrorisme sont incarcérés dans les prisons françaises et 70 d’entre eux...
La mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations de l’Université Grenoble Alpes vous propose un E-Cafégalité sur le...
Comme dit le grand Charles, la misère serait moins pénible au soleil. C’est du moins ce que pensaient les...
Ce reportage suit le combat de jeunes dissidentes biélorusses depuis la Lituanie, pays frontalier. À Vilnius, la communauté biélorusse en...
Des visas par milliers. En 30 ans, la Roumanie a perdu plus de 4 millions de citoyens, partis travailler...
Un an et demi après le 7 octobre, Israël ne sort toujours pas du cauchemar des otages. Délivrés au...
Le monde traverse des crises de natures diverses : écologique, sanitaire, énergétique, démocratique, sociale avec la progression des inégalités,...
53.000 navires de commerce se croisent sur les routes de la mondialisation.Ils transportent 8 milliards de tonnes de marchandises...
Dans les printemps arabes, il était aussi question des inégalités sociales. Qu’en est-il aujourd’hui de la participation économique des...
Seconde partie de ce documentaire sur l’incroyable périple des travailleurs bangladais, qui acheminent des radeaux en bambou sur le...
