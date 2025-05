Documentaire

Imaginez le plus gros réservoir d’eau d’une ville ensablé pour y construire des logements et des centres commerciaux… Un lac crucial, à la fois garde-manger et rempart contre les inondations, rayé de la carte par des investisseurs avides… Eh bien, c’est la mésaventure qu’ont connu des habitants de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Des riverains qui ont été expulsés de chez eux à coup de matraques et de pelleteuses… pour le compte d’une société privée, proche du pouvoir. Une razzia immobilière et une dérive affairiste si courante… qu’elle menace la stabilité du pays.