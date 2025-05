Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La traque du fugitif le plus recherché des USA L’armée et la police sont mobilisés, 200 hommes pour encercler une maison… Un documentaire de Bertrand Deveaud et Jessica...

Documentaire Paris aujourd’hui, même pas peur Suite au 13 novembre, les Parisiens font de la résistance… en allant boire un verre ! Les hashtags « Tous...

Documentaire Chasseurs de Mammouths : le commerce secret de l’ivoire gelé Chaque année, la Russie exporte plus de 20 tonnes d’ivoire. Mais cet ivoire provient de mammouth, dont on retrouve...

Documentaire Le drive in débarque en France Pour rester dans sa voiture tout en se faisant livrer, on connaissait les fast food et plus récemment, les...

Documentaire Les dangereuses routes marocaines 4000 morts par an, 11 par jour en moyenne et plus de 100.000 blessés… Pour stopper l’hécatombe sur les...

Documentaire Un président « psychopathe à tendance sadique » Les Américains lui ont décerné le titre de dernier dictateur d’Europe. Alexandre LOUKACHENKO, 16 ans à la tête de...

Documentaire Des drogues dures légales Elles s’appellent MASSACRATOR ou OURAGAN, et font un malheur chez les jeunes polonais. En 1 an et demi, les...

Documentaire La mafia chinoise s’accapare l’Italie Les rois de la mode et de la fraude fiscale supplantés par des clandestins chinois : les Italiens en...

Documentaire Sahara en crise : quand le tourisme s’effondre Le tourisme saharien est en crise. Entre menaces terroristes, zones rouges et pauvreté grandissante, des milliers de familles se...

Documentaire Champions du monde de l’alcoolisme En Russie, tout est bon à boire, du liquide de frein à l’antigel, en passant par l’Eau de Cologne,...

Documentaire Le peuple Kanak et l’Autodétermination de la Nouvelle Calédonie Nouvelle-Calédonie, octobre 2018. À l’orée du référendum d’autodétermination sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, une femme Kanak se bat pour...

Documentaire La Colombie invisible « Le président Santos inaugure au champagne un méga-projet transnational, pendant qu’a quelques mètres, des enfants meurent, déplacés par les...

Documentaire La natte et la monnaie kanak Cédric Tyea part à la rencontre de ceux qui tissent et fabriquent les objets de la coutume. Avec Claudette,...

Documentaire La bataille du Nil Le fleuve nourricier de la Corne de l’Afrique, dominé par l’Égypte depuis le début du XXe siècle, connaîtra-t-il bientôt...

Documentaire Précarité énergétique : il fait plus froid chez eux que dehors… Quand se chauffer est devenu un luxe ; Dominique n’a plus les moyens de chauffer sa grande maison toute...

Documentaire La violence sexuelle en RDC Nations Unies, New York, Février 2010 – Le monde a appris petit à petit qu’il existe un niveau de...

Conférence Les défis du XXIe siècle : des enjeux systémiques Dans le cadre du parcours Engagement des étudiants de première année d’HEC Paris et comme introduction au cours « Enjeux...

Documentaire Daech, paroles de déserteurs Des transfuges de l’organisation État islamique témoignent. Un documentaire inédit et exceptionnel sur la vie quotidienne et les pratiques...