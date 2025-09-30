Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les supers cadeaux qui ne servent à rien Au pied du sapin, 1 cadeau sur 10 est inutile ! Les cadeaux qui ne servent à rien se...

Documentaire Les fantômes de Varosha Sur l’île de Chypre divisée en deux depuis près de 50 ans, la ville de Varosha reste une ville...

Documentaire Les Yézidis, un peuple meurtri Les Yézidis sont les représentants d’une des plus vieilles communautés monothéistes au monde, dont le berceau se trouve en...

Documentaire Une sépulture pour les damnés de la mer Sur les rivages de la Sicile s’échouent des milliers de cadavres de migrants venus d’Afrique… Depuis 2014, près de...

Documentaire Et si le monde allait mieux qu’on le pense ? Pauvreté, catastrophes environnementales, conflits armés… La presse et les réseaux sociaux donnent souvent l’impression que tout va mal. Mais...

Documentaire Cette top model transgenre s’apprête à enflammer la scène En Thaïlande, les concours de Miss ne sont pas ce qu’on croit

Documentaire Les anges gardiens du pape François Depuis plus de 500 ans, de jeunes soldats suisses jurent de donner leur vie pour sauver celle du pape....

Documentaire Contre la crise, ces Français ont choisi le troc Dans le contexte actuel marqué par une crise économique généralisée et une diminution perceptible du pouvoir d’achat, de plus...

Documentaire Thaïlande, le pouvoir de l’eau L’explorateur Zeb Hogan parcourt les rivières et les canaux de Thaïlande afin de comprendre l’importance de l’eau dans la...

Documentaire La cabale de Suez Salafistes, chasseurs de vices et promoteurs de la vertu… C’est ainsi qu’ils se définissent et ils viennent d’illustrer leur...

Documentaire Hypermarché des vacances : un été de folie L’hypermarché saisonnier de la Tranche-sur-Mer se prépare toute l’année à recevoir la population estivale qui va le prendre d’assaut...

Documentaire Vivre en communauté : une vie alternative autonome sans règle ni loi Alors qu’aujourd’hui face aux changements climatiques et aux revers du système capitaliste, nombreux sont ceux qui décident de changer...

Documentaire Un jardin en cabane C’est la découverte d’un jardin potager, partagé par de singuliers jardiniers, tous âgés de plus de 60 ans, au...

Documentaire Télé-ruralités, le film qui met à nu nos villagitudes Assez curieusement, alors que la définition de la ville semble aller de soi, celle de la vie à la...

Documentaire Les Japonais obsédés des mascottes Bienvenue à ceux qui nous rejoignent… juste à temps pour partir au Japon. Si le chaton Hello Kitty vous...

Documentaire Kenya : safaris, chasseurs, touristes et dérives Le Kenya a besoin de rassurer les touristes. Les enjeux sont énormes pour l’économie nationale, le secteur touristique représente...

Documentaire Calais : ils sont prêts à tout pour quitter la France Des barrages sauvages dressés sur l’autoroute et des camions pris d’assaut par des dizaines de migrants ! Chaque soir,...

Documentaire Chauffeurs en hautes montagnes : une course intrépide contre l’aube En France, dans des régions montagneuses, un livreur de lait et un conducteur transportant des abeilles doivent arriver à...