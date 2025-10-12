Plus de 1000 km les séparent mais la passion pour la vie de berger les réunit. A l’occasion d’un...
Quand les gitans lavent les vitres pour survivre
On ne parle jamais autant de traditions et de patrimoine qu’en temps de crise. Une façon sans doute de...
Chaude, gourmande, vanillée : les arômes qu’exhale la fève Tonka ont fait d’elle un produit de choix pour l’industrie...
‘Vivre sans toit’, s’attache à ceux qui ont perdu leur toit et n’habitent plus chez eux, ils sont plus...
Chaque année en France, environ 500 bébés sont secoués par l’adulte qui en a la charge. 10 à 20...
Plus de 400.000 Américains se sont offerts des mégacaravanes, dans lesquelles ils sillonnent le pays à l’année, toutes amarres...
Ce documentaire raconte l’histoire d’une confrontation sur l’échiquier d’un combat qui, dans chacun de ses mouvements, dessine le portrait...
Enquête sur une secte situé à Seborga en Sologne. Seborga est surtout le siège d’Alvenia, un mouvement dont les...
Après le s
À 14 ans, Yaya a été contraint de quitter son pays pour survivre. Il a trouvé en France, une...
Des centaines de milliers d’Euros investis pour sécuriser 2000 kilomètres de frontière, des 4X4 équipés de caméras à thermo-vision,...
Ce film décrypte les dysfonctionnements du système judiciaire américain et montre les conséquences terrifiantes d’une justice à vendre. Un...
Au Zimbabwe, Robert Mugabe, vient de souffler ses 91 bougies. Il s’accroche au pouvoir depuis 35 ans. Sa...
Une frontière linguistique coupe la Belgique en deux depuis 50 ans : Flamands au nord, Wallons au sud, et,...
En Tunisie, la vie des exilés venus d’Afrique sub-saharienne, est devenue un enfer. Un enfer peu documenté : les autorités...
Tchernobyl. La radioactivité y est encore aujourd’hui 750 fois supérieure aux normes autorisées et pourtant ce site, fermé à...
A Derna, ville libyenne de 100 000 habitants au bord de la Méditerranée, les pluies diluviennes causées par le...
Alors que depuis des siècles les familles asiatiques pratiquent les retraites dans des temples, les Occidentaux s’ouvrent de plus...
Cette conférence introductive vise à offrir une première approche du monde māori de Nouvelle-Zélande Aotearoa à travers l’étude de...
