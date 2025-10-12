Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bergers en Valais, ils introduisent une race de brebis béarnaises dans les Alpes suisses Plus de 1000 km les séparent mais la passion pour la vie de berger les réunit. A l’occasion d’un...

Documentaire Traditions et patrimoine : l’impossible retour au passé On ne parle jamais autant de traditions et de patrimoine qu’en temps de crise. Une façon sans doute de...

Documentaire Les Aripaeños, derniers protecteurs de la forêt vénézuélienne Chaude, gourmande, vanillée : les arômes qu’exhale la fève Tonka ont fait d’elle un produit de choix pour l’industrie...

Documentaire Expulsés, ils finissent par vivre au camping ‘Vivre sans toit’, s’attache à ceux qui ont perdu leur toit et n’habitent plus chez eux, ils sont plus...

Documentaire Bébés secoués, la violence inavouable Chaque année en France, environ 500 bébés sont secoués par l’adulte qui en a la charge. 10 à 20...

Documentaire Ils ont tout quitté après la pandémie pour prendre la route Plus de 400.000 Américains se sont offerts des mégacaravanes, dans lesquelles ils sillonnent le pays à l’année, toutes amarres...

Documentaire Navalny, l’homme qui défie le tsar Ce documentaire raconte l’histoire d’une confrontation sur l’échiquier d’un combat qui, dans chacun de ses mouvements, dessine le portrait...

Documentaire La secte et la châtelaine Enquête sur une secte situé à Seborga en Sologne. Seborga est surtout le siège d’Alvenia, un mouvement dont les...

Documentaire Yaya raconte son périple inhumain pour arriver en France À 14 ans, Yaya a été contraint de quitter son pays pour survivre. Il a trouvé en France, une...

Documentaire Corruption aux frontières Des centaines de milliers d’Euros investis pour sécuriser 2000 kilomètres de frontière, des 4X4 équipés de caméras à thermo-vision,...

Documentaire Etats-Unis : justice à vendre ! Ce film décrypte les dysfonctionnements du système judiciaire américain et montre les conséquences terrifiantes d’une justice à vendre. Un...

Documentaire Le Zimbabwe – Dictature Tour Au Zimbabwe, Robert Mugabe, vient de souffler ses 91 bougies. Il s’accroche au pouvoir depuis 35 ans. Sa...

Documentaire Une histoire belge Une frontière linguistique coupe la Belgique en deux depuis 50 ans : Flamands au nord, Wallons au sud, et,...

Documentaire Tunisie : l’enfer des exilés En Tunisie, la vie des exilés venus d’Afrique sub-saharienne, est devenue un enfer. Un enfer peu documenté : les autorités...

Documentaire Tchernobyl : No Go Zone Tchernobyl. La radioactivité y est encore aujourd’hui 750 fois supérieure aux normes autorisées et pourtant ce site, fermé à...

Documentaire Libye : pourquoi une telle catastrophe ? A Derna, ville libyenne de 100 000 habitants au bord de la Méditerranée, les pluies diluviennes causées par le...

Documentaire La spiritualité à quel prix ? – Un engouement mondial Alors que depuis des siècles les familles asiatiques pratiquent les retraites dans des temples, les Occidentaux s’ouvrent de plus...