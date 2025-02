Documentaire

Parce qu’il peut être très lucratif, le marché de l’immobilier reste dynamique dans l’Hexagone. Revers de la médaille, plus d’un quart des Français connaissent des difficultés ponctuelles de logement selon l’Insee et un million de personnes seraient concernées par l’habitat indigne. « Complément d’enquête » a fait le tour de la question. Le petit business de l’insalubre. Le 5 novembre 2018, à Marseille, plusieurs immeubles vétustes s’écroulaient, emportant la vie de huit personnes. « Complément d’enquête » a remonté la piste des « marchands de sommeil » et enquêté sur leurs méthodes pour s’enrichir. Agent immobilier, une profession en or ? C’est un secteur qui emploie plus de 75 000 personnes en France. Quelle est la formation des agents immobiliers ? Comment travaillent-ils ? Combien gagnent-ils ? Que signifie l’essor des mandataires indépendants ?