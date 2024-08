Documentaire

Black Lives Matter est un mouvement social et politique né aux États-Unis en 2013, qui se distingue par son engagement en faveur de la justice raciale et des droits des Afro-Américains. Fondé par Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi, ce mouvement a émergé comme une réponse aux violences policières et aux injustices systématiques auxquelles les communautés noires sont confrontées. En quelques années, il est devenu un phénomène mondial, mobilisant des millions de personnes autour d’un appel à l’action contre le racisme institutionnel et les violences policières.

La genèse de Black Lives Matter se trouve dans la dénonciation des violences policières, en particulier après les meurtres de Trayvon Martin en 2012 et de Michael Brown en 2014. Ces événements ont mis en lumière des problématiques récurrentes telles que les brutalités policières et les préjugés raciaux qui affectent profondément les Afro-Américains. Les fondateurs du mouvement ont choisi un moyen d’expression simple mais puissant : l’hashtag BlackLivesMatter, qui est rapidement devenu un cri de ralliement pour ceux qui exigent des réformes et une justice véritable.