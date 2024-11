Documentaire

Le MIT, l’une des écoles les plus prestigieuses du monde, forme les ingénieurs et scientifiques les plus brillants. Situé à Boston, cet institut révolutionne la science avec ses étudiants qui travaillent sans relâche pour inventer des technologies de demain. Avec un budget annuel de 3 milliards d’euros et 78 prix Nobel, le MIT est un véritable vivier de génies. Mais derrière ce succès se cache un rythme de travail effréné, des semaines de plus de 60 heures et une pression constante. Entre rêves de fortune, traditions décalées et défis quotidiens, la vie à l’école n’est pas de tout repos, mais pour ces étudiants, c’est un luxe.