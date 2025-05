Documentaire

C’est un nom qui fait rêver bien des étudiants français. Nichée au fond de la baie de San Francisco en Californie, l’université de Berkeley est la faculté publique la plus prestigieuse des États-Unis. Elle apparaît aussi dans le top 5 des meilleures universités au monde. Parmi ses anciens étudiants et professeurs, on retrouve une centaine de prix Nobel. Fondé il y a un siècle et demi, son campus est une ville dans la ville. Trois-mille hectares de superficie totale et un décor mythique symbolisé par son arche d’entrée, son clocher de 93 mètres de haut ou encore son stade de foot américain de plus de 70 000 places.Berkeley attire chaque année des centaines de jeunes Français, séduits aussi bien par son style de vie à l’américaine que par la qualité de son enseignement. On y vient généralement avec la perspective de décrocher un poste dans les sociétés les plus prestigieuses de la Tech avec à la clé des salaires mensuels à cinq chiffres ! Certains sont même recrutés avant d’avoir obtenu leur diplôme.