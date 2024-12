Documentaire

C’est la région du monde où on dénombre le plus de centenaires par habitants, deux fois plus qu’en France. Dans certains petits villages, 10 centenaires pour 3000 habitants…L’archipel d’Okinawa, considère ces hommes et ces femmes comme des trésors mais quel est le secret de leur longévité ?Certains travaillent encore et vivent en parfaite autonomie… une rencontre étonnante…