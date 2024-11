Documentaire

Ce film est le portrait d’un homme. Cet homme on ne le verra pas, on verra ce qu’il a fait. On verra et entendra ce que ce fut d’aller en plein siège de Sarajevo apporter des livres, des disques, des films. Ce que ce fut, et ce que c’est d’y être resté. Ce qu’en disent ceux, célèbres ou pas, qui autour de ce geste fou et nécessaire accompli par Francis Bueb, ont peu à peu construit le Centre André Malraux, et fait vivre une certaine idée de la culture, au milieu des hommes, tous les jours de leur vie, et de leur mort. Là, à Sarajevo, ici, en Europe, hier et maintenant. Un documentaire de Robin Hunzinger