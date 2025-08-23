Le Mali est le pays qui a vu naître l’art de la marionnette. Yaya Coulibaly, l’un des plus grands marionnettistes vivants, est l’héritier d’une tradition séculaire. Avec sa troupe Sogolon il est un des plus brillants représentants de la culture et des traditions africaines. Nous le découvrons dans sa “maison musée” au milieu de milliers de marionnettes, dans sa vie quotidienne et au travers de ses spectacles magiques. Un film pour rêver et s’abandonner.
Réalisateur : Christian Lajoumard
Cast : Yaya Coulibaly