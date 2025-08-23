Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les Corailleurs de l’Ouest Robin est corailleur depuis 40 ans. ll y a quinze ans, il a survécu de justesse à un accident...

Article 4 infos insolites sur le Mont Everest Le Mont Everest, sommet mythique de l’Himalaya, fascine autant les alpinistes que les passionnés de nature. Haut de 8...

Documentaire Le sexe au travail : le vrai coût de notre thé Une enquête menée conjointement par BBC Africa Eye et Panorama a mis au jour des abus sexuels généralisés dans...

Documentaire Zaho Zay Sur un texte de l’écrivain Jean-Luc Raharimanana, un portrait poétique et sans fard de Madagascar, entre le quotidien d’une...

Documentaire Des innovations écologiques portées par les producteurs en Colombie De la mer des Caraïbes à l’océan Pacifique, et de la forêt Amazonienne à la Cordillère des Andes, la...

Documentaire Ma taille est mon super pouvoir | Partie 2 Paul a transformé sa petite taille en atout : il est à la fois l’un des plus petits et...

Documentaire J’ai fait de ma taille mon super pouvoir | Partie 1 Paul Lowe a 25 ans et il mesure seulement un 1 mètre 42, soit la taille moyenne d’un enfant...

Documentaire Les orpailleurs des mers aux Philippines Sur l’île de Leyte, aux Philippines, les habitants d’un village vivent presque exclusivement de l’orpaillage. Ils plongent quotidiennement dans...

Documentaire Palestine : la face cachée des camps de réfugiés Aujourd’hui, les 2/3 du peuple palestinien, soit 6,5 millions de personnes , sont enregistrées en tant que réfugiés auprès...

Documentaire Au beau milieu du noir : la vie sans courant au Congo Romaric est né à Brazzaville, en République du Congo, mais il a grandi à Paris loin d’une problématique marquante...

Documentaire Syrie : à Raqqa, une vie apres Daech La guerre n’a laissé derrière elle qu’un champ de ruines, une ville exsangue dont le cœur historique est détruit...

Documentaire Au Brésil, le mystérieux village des jumeaux Dans le village de Cândido Godói au Brésil, un nombre étrangement élevé de femmes donne naissance à des jumeaux....

Documentaire Cauchemar à la cantine Quelle nourriture sert-on dans les cantines de nos enfants pour qu’ils la détestent autant ? Notre journaliste s’est invitée...

Documentaire Juste Charity Contrainte à la prostitution à Nantes par un réseau de trafiquants, Charity, une jeune Nigériane, a osé briser la...

Documentaire Le crack, une drogue qui gagne du terrain Bon marché et extrêmement addictif, le crack est issu de la cocaïne. Cette drogue qui inonde l’Europe devient de...

Documentaire Notre-Dame d’Igny, les confiseries des soeurs Fondée au XIIème siècle, l’abbaye d’Igny, près de Reims, a longtemps été un monastère d’hommes. Ce n’est qu’en 1929...

Documentaire Sibérie, l’école à la maison chez les Dolganes Dans la toundra enneigée de la Sibérie, Zakhar et son frère Prokopy, deux garçons de la communauté nomade des Dolganes...

Documentaire Le rêve des Kurdes : Rojava Que va-t-il désormais se passer dans le nord de la Syrie ? Tous les protagonistes du conflit ont leurs...

Documentaire Enquête sur les clichés belges En France on connaît bien les blagues belges… on connaît aussi Tintin et quelques bières réputées, mais que connaît-on...