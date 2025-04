Documentaire

L’Organisation mondiale de la Santé, l’OMS, confirme que le virus Zika, transmis par le moustique Aedes aegypti, provoque des lésions du système nerveux des adultes et des enfants à naître. Le virus peut causer des malformations congénitales, y compris une malformation congénitale appelée microcéphalie. Au Brésil à lui seul plus de 90.000 personnes ont été infectées et plus de 2.000 cas de microcéphalie ont été enregistrés. Les scientifiques travaillent pour développer un vaccin, avec des essais cliniques programmés pour plus tard cette année.