Toutes les voix de la nature qui chantent dans la steppe Mongole naissent sous l’archet d’Omba, l’un des derniers...
Saviez-vous qu’un platane perd chaque année une tonne de feuilles dans les rues de nos villes ? Ou qu’un...
L’hypermarché à l’ancienne, invention française des années 60, va-t-il mourir ? Aujourd’hui la question se pose, tant son modèle...
Eric Bouvet, reporter photo primé, retourne en Ukraine huit ans après avoir couvert la révolution du Maïdan. Il retrouve...
La Tanzanie possède un sous-sol riche en minerais notamment en pierres précieuses. Dimitri Manthéakis, d’origine grecque mais Tanzanien depuis...
« Tu as les rênes du clan. Le fil, c’est toi qui le tiens. » Ces mots sont les...
Istanbul, le nouveau refuge des exilés russes
L’Espagne serait-elle en train de donner une leçon à toute l’Europe en tentant de façonner un homme idéal, capable...
C’est un reportage clandestin, réalisé dans un pays fermé aux journalistes étrangers. La Birmanie, plongée dans la guerre civile...
Dans un essai documentaire philosophique, tourné entre une ferme des Alpes italiennes et le réacteur Iter, Enrico Masi confronte...
Trouver son premier emploi après avoir obtenu son diplôme peut être un défi de taille pour de nombreux jeunes...
Collecter des informations sur Charles Michel et les institutions européennes, recruter des sources ou encore influencer le débat public...
Depuis la rentrée, près de 7000 élèves suivent un rythme un peu particulier : cours le matin et des activités...
Sanna a abandonné sa vie à Hambourg pour s’installer avec son mari, le sculpteur d’origine amérindienne David Seven Deers....
Enquête sur le parcours de Jakelin, 7 ans, morte à son arrivée sur le territoire américain et celui de...
Jérusalem brûle-t-il ? Pas un jour sans qu’un nouvel incident n’envenime le climat, déjà délétère de la Ville...
Régulièrement les volontaires de l’association Caritas partent de Pologne pour acheminer de l’aide humanitaire dans plusieurs villes et villages...
Documentaire 80min. Tourné à 18ans, dans la tribu indienne “Oro Wari” au Brésil. Avec pour question central : «...
Contrairement à l’idée reçue, en Fance, l’école n’est pas une obligation. Seule l’instruction est obligatoire et elle peut se...
Lancée par Nixon en 1971, la « war on drugs » contre les cartels d’Amérique latine n’a pas vraiment porté ses...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site