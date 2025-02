Documentaire

Ces dernières années, la Ville de Chambly s’est méritée plusieurs mentions honorables dont celle de Ville du Bonheur. Aussi, le maire Denis Lavoie a été réélu à la majorité lors des dernières élections. Pourtant le torchon brûle entre le maire et un groupe de citoyens qui demande plus de transparence. Plusieurs disent avoir goûté au tempérament du maire Lavoie et une interaction avec un club sportif donne un aperçu de sa manière de faire. Il n’hésite pas à utiliser les mises en demeure pour faire valoir ses droits. Des employés, anciens et actuels, déplorent un climat de travail toxique où règne la peur et l’intimidation. Un documentaire de Yanic Lapointe & Marie-France Bélanger.