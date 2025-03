Documentaire

22 décembre 2010, la finale d’incroyable talent. Parmis les concurrents encore en course, Axel et Alizée, 16 ans à eux deux. Un jury dithyrambique, un public sous le charme, l’émission a trouvé ses grands gagnants. A la clé un chèque de 100 000 euros. Depuis Axel et Alizée sont devenus des célébrités. Un fan club rassemble même plus d’un million de membres. Des stars en herbe qui, 1 mois plus tard, vivent encore auréolé de leur victoire. Revers de la médaille, les parents de ces petits prodiges font parfois l’objet de remarques désobligeantes. Alors comment Axel et Alizée sont devenus des pros de la danse en seulement 4 ans ? Comment les parents gèrent-ils leur popularité ? Quel est leur quotidien depuis leur victoire ? Un documentaire de Lena Jabourian.