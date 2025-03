Documentaire

Chaque année, les Emirats Arabes Unis élisent leurs reines du désert, comprenez la plus belle chamelle du pays. On la reconnaît à ses longs cils, à son cou longiligne et à sa bosse bien ronde. Il faut aussi qu’elle ait le poil soyeux, couleur sable de préférence, et les lèvres pulpeuses. Mais attention, charnues ne veut pas dire botoxées.Elles doivent être 100% naturelles pour prétendre au titre. Un documentaire de l’Effet Papillon.