Documentaire Peuples de la Méditerranée : dialogue des cultures ou choc des civilisations ? Le cinéaste Malek Bensmaïl a imaginé un Ulysse d’aujourd’hui, un Ulysse « brûleur de frontières », qui part à la rencontre...

Documentaire Terrorisme : quels liens entre les Talibans et Al-Qaïda ? Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le nom d’Al-Qaïda est intimement lié à celui des Talibans. Si le...

Documentaire Calais : dans la poudrière du plus grand bidonville d’Europe À Calais, la crise des migrants a transformé la ville en poudrière. Tous ces réfugiés s’entassent dans le plus...

Documentaire L’atribution des HLM à Paris 5 ans d’attente pour avoir un HLM à Paris…

Documentaire Enfants ukrainiens : dans le collimateur de Moscou Des milliers d’enfants ukrainiens vivant dans les régions occupées ont été déportés en Russie. Ce « sauvetage » revendiqué par le...

Documentaire Pakistan : sans nom, sans droits, l’enfer des enfants abandonnés Au Pakistan, notamment à Karachi la plus grande ville du pays, des milliers d’enfants disparaissent ou sont abandonnés chaque...

Documentaire Papouasie Nouvelle Guinée, le diamant sauvage de l’Océanie A l’autre bout du monde, la Papouasie Nouvelle Guinée. Des terres de forêts vierges à perte de vue et...

Documentaire Les bidonvilles de Cayenne La France nous a offert une déchetterie comme maison

Documentaire Je ne suis pas raciste mais… Qu’on l’admette ou non, on a tous beaucoup de préjugés. Que ce soit sur les blondes, les mendiants roms,...

Documentaire Clowns activistes, les nouveaux combattants Aux quatre coins de la planète, des militants d’un genre nouveau dénoncent les injustices au moyen du rire, une...

Documentaire Hayatuna Face à la guerre en Syrie, les familles Al Jot et Al Nassar décident de fuir leur pays en...

En Sicile, visite d’une coopérative de «Libera Terra», ONG qui gère les terres récupérées des patrons de la mafia...

Documentaire Les eaux troubles d’Irak Les habitants de Bassora doivent faire face à une catastrophe écologique d’une ampleur effroyable. Au cours de l’été 2018,...

Documentaire Vietnam, du cobra au menu A Vinh Son, au nord du Vietnam, des villageois vivent de l’élevage de reptiles comme les cobras et les...

Documentaire Au Sahel les touaregs en survie, grands oubliés de l’Afrique Découvrez ce film unique qui explique la lutte de survie des touaregs contre les sécheresses dans cette zone du...

Documentaire Sécurisation de la production agropastorale en Mauritanie Documentaire sur un projet de sécurisation de la production agro pastorale dans les zones pré sahéliennes de Mauritanie mis...

Documentaire Bras de fer entre la montagne et cette caravane de yaks Les bergers afghans, gardiens d’une tradition millénaire, vivent la transhumance comme une véritable épopée, un périple rythmé par les...

Documentaire Zombie Walk : les morts-vivants envahissent les rues ! Pour les participants de la Marche des Zombies, plus c’est trash, plus c’est drôle. Alors ils y vont à...