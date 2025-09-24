Le cinéaste Malek Bensmaïl a imaginé un Ulysse d’aujourd’hui, un Ulysse « brûleur de frontières », qui part à la rencontre...
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le nom d’Al-Qaïda est intimement lié à celui des Talibans. Si le...
À Calais, la crise des migrants a transformé la ville en poudrière. Tous ces réfugiés s’entassent dans le plus...
5 ans d’attente pour avoir un HLM à Paris…
Des milliers d’enfants ukrainiens vivant dans les régions occupées ont été déportés en Russie. Ce « sauvetage » revendiqué par le...
Au Pakistan, notamment à Karachi la plus grande ville du pays, des milliers d’enfants disparaissent ou sont abandonnés chaque...
A l’autre bout du monde, la Papouasie Nouvelle Guinée. Des terres de forêts vierges à perte de vue et...
La France nous a offert une déchetterie comme maison
Pour les amoureux des langues et les curieux des civilisations anciennes, peu de contrées recèlent autant de mystères et...
Qu’on l’admette ou non, on a tous beaucoup de préjugés. Que ce soit sur les blondes, les mendiants roms,...
Aux quatre coins de la planète, des militants d’un genre nouveau dénoncent les injustices au moyen du rire, une...
Face à la guerre en Syrie, les familles Al Jot et Al Nassar décident de fuir leur pays en...
\r\n\r\nEn Sicile, visite d’une coopérative de «Libera Terra», ONG qui gère les terres récupérées des patrons de la mafia...
Les habitants de Bassora doivent faire face à une catastrophe écologique d’une ampleur effroyable. Au cours de l’été 2018,...
A Vinh Son, au nord du Vietnam, des villageois vivent de l’élevage de reptiles comme les cobras et les...
Découvrez ce film unique qui explique la lutte de survie des touaregs contre les sécheresses dans cette zone du...
Documentaire sur un projet de sécurisation de la production agro pastorale dans les zones pré sahéliennes de Mauritanie mis...
Les bergers afghans, gardiens d’une tradition millénaire, vivent la transhumance comme une véritable épopée, un périple rythmé par les...
Pour les participants de la Marche des Zombies, plus c’est trash, plus c’est drôle. Alors ils y vont à...
Une eau bleu turquoise et des plages de sable blanc à perte de vue… Incarnation du paradis sur Terre...
