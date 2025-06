Documentaire

Le charbon ? Trop de gaz à effet de serre. Le gaz russe ? Plus une option. Les énergies renouvelables ? Pas toujours fiables. Dans le contexte européen actuel, l’atome attire de plus en plus de pays, soucieux d’assurer leur souveraineté énergétique et d’améliorer leur bilan carbone. Récemment, le Danemark, anti-nucléaire pendant 40 ans et la Belgique, qui envisageait de sortir de l’atome en 2025, ont revu leur position sur le sujet. Pour autant, l’énergie nucléaire continue à attiser des réticences, entre risques, coûts élevés, et dépendance à l’uranium étranger.

