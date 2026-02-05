Documentaire

Attentats discrets, manipulations politiques, propagande souterraine : depuis plus de dix ans, une guerre silencieuse se joue à l’est de l’Europe. Ce documentaire lève le voile sur les stratégies de déstabilisation russes et met en lumière l’ampleur d’une menace longtemps ignorée.

Depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, une série de faits troublants secoue les pays de l’est de l’Union européenne (UE). Scandale politique en Pologne autour d’une affaire d’écoutes, explosions mystérieuses de dépôts d’armes en République tchèque et en Bulgarie, colère grandissante de la population russophone de Lettonie à l’égard du gouvernement, campagnes de désinformation, montée de partis populistes hostiles à l’UE, à l’Otan et à l’accueil des réfugiés ukrainiens… Partout, le même schéma semble se dessiner, au point qu’il est désormais impossible d’y voir le simple fruit du hasard. Ces crises, qui affaiblissent le soutien à l’Ukraine et minent la confiance dans les valeurs européennes, s’inscrivent dans une stratégie plus vaste : la guerre hybride menée par le Kremlin pour semer l’instabilité au cœur de l’Ancien Continent.

Opérations stratégiques

Pour comprendre cette menace invisible, le réalisateur Konrad Szolajski, né dans la Pologne communiste, se lance dans une enquête à travers l’Europe centrale et orientale, théâtre d’opérations stratégiques menées par les services secrets russes et ses agents d’influence. Accompagné de la productrice Malgorzata Prociak, il rencontre journalistes, responsables politiques et autres acteurs et témoins directs de ces événements au fil d’un voyage qui met en lumière l’ampleur d’une offensive politique et informationnelle longtemps sous-estimée par l’Occident.

Documentaire de Konrad Szolajski (2025, 1h15mn) disponible jusqu’au 04/05/2026