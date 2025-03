Documentaire

Direction une région hautement instable, et plus précisément à Kirkouk, la Jérusalem des Kurdes en Irak. Dans cette ville multiethnique où kurdes, arabes et turkmènes cohabitent depuis toujours, est né il y a deux ans, un club de gentleman laïc, mi-dandy mi–hipster, qui s’est donné pour mission de changer l’image de son pays. Avec les moyens du bord et un système D bien rôdé, ces jeunes irakiens soignent leur look comme leur pilosité en même temps que leur notoriété. Les réseaux sociaux en redemandent, nous aussi. Un documentaire de l’Effet Papillon.