Documentaire

Depuis plus de sept mois, les forces irakiennes mènent une vaste offensive pour chasser l’organisation État islamique (EI) de Mossoul. Les jihadistes opposent une résistance farouche à l’armée irakienne, appuyée par les forces de la coalition internationale, dont la France. Reportage exclusif de notre équipe qui a pu les accompagner dans ces opérations hautement stratégiques. En 2014, à la faveur d’une offensive éclair, les jihadistes de l’organisation État islamique se sont emparés de vastes pans du territoire irakien, au nord et à l’ouest de Bagdad. Depuis, les forces de sécurité irakiennes ont regagné du terrain et désormais, selon des responsables militaires irakiens, les terroristes ne contrôleraient plus que 10 % de la partie ouest de Mossoul, grande ville du nord de l’Irak et fief des terroristes.