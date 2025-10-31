Après les accords de paix d’avril 1998, où en est l’Irlande du Nord ? Les communautés catholiques et protestantes, après plusieurs siècles d’antagonisme culturel et économique, ont toujours autant de mal à vivre ensemble. Si la paix et le calme sont revenus à Belfast, des murs de 9 mètres de haut séparent toujours quartiers catholiques et protestants.