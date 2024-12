Documentaire

Emblèmes de la Chine nouvelle qui réussit, les millionnaires patrons d’entreprise sont la nouvelle cible d’une vaste campagne de purge qui semble avoir été décidée au plus haut niveau du régime chinois. Selon la presse économique occidentale, plusieurs dizaines de patrons, certains dirigeants les plus grandes entreprises du pays, auraient disparu depuis deux ans.

Certaines ONG avancent le chiffre de 400 millionnaires évanouis. Évidemment, aucune donnée officielle n’existe.

Nous avions commencé ce reportage avec Hu Kexin. Après avoir fait fortune dans les produits ménagers et agricoles, il a décidé de devenir l’empereur de la boulangerie en Chine.

Il a acheté des milliers d’hectares de terres en France afin de produire une farine de qualité et recruté des formateurs français pour ses futurs boulangers chinois. Et puis, un beau jour, M. Hu s’est évaporé. Officiellement, il était désormais « très occupé ». Dans la presse chinoise, rien n’a filtré sur son sort. Ses partenaires français n’ont plus de ses nouvelles…

À New York, dans son appartement à 40 millions de dollars surplombant Central Park, Guo Wangui se présente comme un survivant. Une bonne partie de sa famille a été assassinée en Chine. Il organise désormais la « résistance des milliardaires » depuis son exil américain. Grâce à son immense fortune, il finance une chaîne YouTube pour prévenir ses frères de richesse et dénoncer le Parti communiste chinois : « Le PCC a voulu créer des riches pour développer le pays. Mais maintenant, il a peur de nous, peur du pouvoir que peut donner l’argent, alors il nous fait disparaître ». Qui sont ces riches chinois qui disparaissent ?

