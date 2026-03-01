Rajaâ, 21 ans, en deuxième année à l’EDHEC. Michaël, 25 ans, en licence de sociologie à Nanterre, il n’a...
Pendant que le monde a les yeux rivés sur Gaza, les colons accélèrent le dépeuplement de la vallée du...
Chasse à la pierre précieuse à Madagascar.
En Allemagne, les travailleuses de la rue déchantent 12 ans après que l’état a légalisé leurs corps de métier....
Le monde traverse des crises de natures diverses : écologique, sanitaire, énergétique, démocratique, sociale avec la progression des inégalités,...
Interpol serait devenu une arme pour traquer des opposants politiques et des militants des droits de l’homme. L’accusation est...
Le terrorisme d’ultradroite connaît un inquiétant renouveau en Europe et dans les démocraties occidentales. Second volet de notre enquête...
Sous-estimé par rapport à la menace djihadiste, le terrorisme d’ultradroite connaît un inquiétant renouveau en Europe et dans les...
Nichée au cœur de l’immensité azurée de l’océan Pacifique, la Nouvelle-Calédonie se présente comme une destination d’une beauté saisissante,...
Focus sur les conditions de travail intensives en Corée du Sud, où les employés travaillent souvent plus de 60...
Ils enlèvent les accros puis les séquestrent dans des centres qui ressemblent à des prisons. A Tijuana au Mexique,...
En Israël, la droite ultranationaliste religieuse gagne du terrain, un an après les massacres du 7 octobre. Ses représentants...
Baptisé « Lutte antiterroriste : l’acte et/ou l’idéologie », ce documentaire a pour but de questionner le sujet dans...
“Trois femmes en prison” est le premier documentaire en réalité virtuelle filmé dans une prison française. Il propose au...
Dans la région du Kaokoland, à 800 kilomètres de la capitale namibienne, vit Maverimana, une petite fille de 11...
L’association humanitaire « Friedensdorf International » (Village international de la paix) intervient dans des zones en crise aux quatre coins du...
Au Québec, durant l’hiver, les chauffeurs de camions doivent redoubler d’attention et faire preuve de sang-froid pour affronter les...
Le café a-t-il vraiment le même goût quand on le prépare « à l’ancienne », et surtout avec ses...
En Inde, de nos jours on y compte des centaine de milliardaires grâce à la phénoménale croissance du pays....
Dans le Nord-Ouest de la Syrie, 4 millions de personnes sont prises au piège par l’armée syrienne et son...
