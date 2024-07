Documentaire

Mémoriser 132 dates en 5 minutes, 4140 chiffres en 30 minutes, 28 jeux de cartes en une heure… Voici quelques unes des épreuves du championnat du monde de la mémoire qui se tiendra dans la région du Sichuan, en Chine, du 16 au 18 décembre prochain. Pour l’occasion, une centaine de participants venant du monde entier feront le déplacement. Des individus, qui ont entre 12 et 80 ans, aux capacités de mémorisation hors-norme. Parmi eux, Joël Licchiardi. Des plaques d’immatriculation aux adresses mails en passant par les codes bancaires, ce Marseillais de 62 ans mémorise tout ce qu’il voit depuis sa plus tendre enfance. C’est la première fois qu’il participe au championnat. Ses concurrents les plus féroces : les Japonais et les Danois. Ils vont tout faire pour remporter le titre de champion du monde. A la clé : un chèque de 35 000 euros. Qui sont ces petits génies de la mémoire ? Quels sont leurs secrets pour retenir autant d’informations ? Qui sera sacré champion du monde de la mémoire cette année ? Un documentaire de Sylvain Pierron.