Documentaire

Le quotidien des habitants du Sierra Leone est loin d’être simple mais ses hommes et ses femmes sont à l’image de l’emblème de leur pays : le lion. Leur volonté de s’en sortir ne faillit pas. Malgré les fléaux qui les frappent régulièrement, les Sierra-Léonais abordent la vie avec humour et une intarissable joie de vivre. Rien n’arrête les habitants de ce petit pays d’Afrique de l’Ouest. Theo, le pilleur de sable, Vandi et son entreprise de transport, et Fatima et ses sept enfants, se battent chaque jour pour gagner de quoi vivre, délivrant une véritable leçon d’abnégation et de courage.

Documentaire réalisé par : Sébastian Perez, Guillaume Lhotellier